Рютте відвідає Британію для участі у "Рамштайні"

"Рамштайн"

Нагадаємо, як повідомили у міністерстві оборони Німеччини, наступне 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня у Лондоні. Пізніше це підтвердив міністр оборони Британії Джон Гілі під час візиту до Києва.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна очікує на ювілейному засіданні формату "Рамштайн" отримати значне посилення протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони України Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.