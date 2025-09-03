Міністр оборони Британії анонсував ювілейне засідання "Рамштайну": де його проведуть

Міністр оборони Британії Джон Гілі анонсував нове засідання формату "Рамштайн" та назвав його місце. Ювілейне 30-те засідання відбудеться у Лондоні наступного тижня.

Про це Гілі заявив під час пресконференції в Києві у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна .

"Ми зосередимо всі наші зусилля на відповіді на військову допомогу, якої потребує Україна, щоб продовжувати боротьбу, а також на виконанні обіцянок, які країни НАТО дали цього літа, щодо надання Україні підтримки на 40 мільярдів доларів, щоб допомогти вам у вашій боротьбі проти Путіна", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Зазначимо, раніше у міністерстві оборони Німеччини також говорили, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня у Лондоні.

Останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони України Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.

Що таке "Рамштайн"

Формат «Рамштайн», або Контактна група з питань оборонної підтримки України, об’єднує понад 50 держав, які спільно координують допомогу Україні у протидії російській агресії.

Ініціатором створення платформи виступили Сполучені Штати, а перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - саме на честь цього місця формат і отримав свою назву.

У рамках цієї платформи було ухвалено низку рішень щодо постачання Україні сучасного озброєння західного зразка. Зокрема, завдяки рішенню країн-учасниць "Рамштайну" ЗСУ отримали системи HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams та іншу військову техніку.