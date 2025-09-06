Зеленський назвав очікування України від ювілейного "Рамштайну"
Україна очікує на ювілейному засіданні формату "Рамштайн" отримати значне посилення протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.
Зеленський повідомив, що наступний тиждень планується дуже активним. Україна готується до ювілейного засідання формату "Рамштайн" та має великі плани.
"Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там понад два мільярди доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування", - запевнив він.
Також Зеленський підкреслив, що пріоритетом у роботі з партнерами є посилення захисту українського неба. Потрібно ще більше можливостей для захисту проти російських ракет та "шахедів".
"Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони були - ППО наша працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні", - резюмував президент.
Зазначимо, раніше у міністерстві оборони Німеччини говорили, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня у Лондоні. Це підтвердив міністр оборони Британії під час візиту до Києва.
Останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони України Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.
Що таке "Рамштайн"
Формат «Рамштайн», або Контактна група з питань оборонної підтримки України, об’єднує понад 50 держав, які спільно координують допомогу Україні у протидії російській агресії.
Ініціатором створення платформи виступили Сполучені Штати, а перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - саме на честь цього місця формат і отримав свою назву.
У рамках цієї платформи було ухвалено низку рішень щодо постачання Україні сучасного озброєння західного зразка. Зокрема, завдяки рішенню країн-учасниць "Рамштайну" ЗСУ отримали системи HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams та іншу військову техніку.