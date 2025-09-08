Рютте посетит Британию для участия в "Рамштайн"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Великобританию во вторник, 9 сентября. Там он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщили в пресс-службе НАТО, во время своего визита в Лондон Рютте проведет ряд двусторонних встреч.
Генсек НАТО также примет участие в заседании "Рамштайн".
Напомним, как сообщили в министерстве обороны Германии, следующее 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне. Позже это подтвердил министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Киев.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина ожидает на юбилейном заседании формата "Рамштайн" получить значительное усиление противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.
Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.