RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Рютте посетит Британию для участия в "Рамштайн"

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Великобританию во вторник, 9 сентября. Там он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщили в пресс-службе НАТО, во время своего визита в Лондон Рютте проведет ряд двусторонних встреч.

Генсек НАТО также примет участие в заседании "Рамштайн".

 

"Рамштайн"

Напомним, как сообщили в министерстве обороны Германии, следующее 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне. Позже это подтвердил министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Киев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина ожидает на юбилейном заседании формата "Рамштайн" получить значительное усиление противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВеликобританияЛондонМарк РюттеВоенная помощьВойна в УкраинеВстреча Рамштайн