Рютте відвідає Британію для участі у "Рамштайні"

Понеділок 08 вересня 2025 19:52
Рютте відвідає Британію для участі у "Рамштайні" Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Велику Британію у вівторок, 9 вересня. Там він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомили у пресслужбі НАТО, під час свого візиту до Лондона Рютте проведе низку двосторонніх зустрічей.

Генсек НАТО також візьме участь у засіданні "Рамштайну".

"Рамштайн"

Нагадаємо, як повідомили у міністерстві оборони Німеччини, наступне 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня у Лондоні. Пізніше це підтвердив міністр оборони Британії Джон Гілі під час візиту до Києва.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна очікує на ювілейному засіданні формату "Рамштайн" отримати значне посилення протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Як тоді заявив глава Міноборони України Денис Шмигаль, Україні потрібно 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.

