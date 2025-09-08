ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рютте посетит Британию для участия в "Рамштайн"

Понедельник 08 сентября 2025 19:52
UA EN RU
Рютте посетит Британию для участия в "Рамштайн" Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Великобританию во вторник, 9 сентября. Там он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщили в пресс-службе НАТО, во время своего визита в Лондон Рютте проведет ряд двусторонних встреч.

Генсек НАТО также примет участие в заседании "Рамштайн".

"Рамштайн"

Напомним, как сообщили в министерстве обороны Германии, следующее 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне. Позже это подтвердил министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Киев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина ожидает на юбилейном заседании формата "Рамштайн" получить значительное усиление противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Великобритания Лондон Марк Рютте Военная помощь Война в Украине Встреча Рамштайн
Новости
Правительство Франции отправили в отставку: почему это случилось и объявит ли Макрон новые выборы
Правительство Франции отправили в отставку: почему это случилось и объявит ли Макрон новые выборы
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России