Рютте приєднається до зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю, 24 жовтня, приїде до Лондона, щоб взяти участь у зустрічі "коаліції рішучих ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера НАТО Еллісон Гарт в мережі X.
Захід спільно організовують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.
Формат зустрічі буде гібридним: частина учасників приїде особисто, а решта долучиться онлайн.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський також завтра візьме участь у лондонській зустрічі. Вона пройде на тлі закликів європейських лідерів напрацювати план припинення вогню в Україні. А також на тлі зустрічі Зеленського з президентом США минулого тижня, за підсумками якої Дональд Трамп звернувся із закликом зупинити бойові дії по поточній лінії розмежування.
Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном напередодні зустрічі "коаліції охочих". Вони обговорили війну, тиск на РФ і наслідки масованих ударів по українській енергетиці.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зателефонував європейським лідерам. Він розповів, що обговорював із американський лідером гарантії безпеки і ключовим партнером у цьому питанні є "коаліція рішучих".
Згідно з інформацією Reuters, Трамп під час зустрічі із Зеленським допускав надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві.
В неділю, 19 жовтня, президент України розповів, що доручив українським дипломатам підготувати нову зустріч "коаліції рішучих". За його словами, в Європі "потрібні сильні позиції".