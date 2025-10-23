ua en ru
Зеленський поговорив з Макроном напередодні зустрічі "коаліції рішучих"

Бельгія, Четвер 23 жовтня 2025 17:19
Зеленський поговорив з Макроном напередодні зустрічі "коаліції рішучих" Фото: український лідер Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном напередодні зустрічі "коаліції охочих". Вони обговорили війну, зупинку РФ і наслідки масованих ударів по українській енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки", - наголосив він.

Зеленський додав, що говорив з Макроном про наслідки російських ударів по Україні і посилення протиповітряної оборони країни.

"Стійкості нашої енергетики - це зараз один із ключових пріоритетів. У фокусі уваги й оборонна співпраця, конкретні рішення, які можуть зміцнити Україну", - зазначив український лідер.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зателефонував європейським лідерам. Він розповів, що обговорював із американський лідером гарантії безпеки і ключовим партнером у цьому питанні є "коаліція рішучих".

Крім того, Зеленський звертав увагу, що Україна продовжує обговорювати можливість гарантій безпеки від США. За його словами, країни перебувають "на шляху до результату".

Згідно з інформацією Reuters, Трамп під час зустрічі із Зеленським допускав надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві.

В неділю, 19 жовтня, президент України розповів, що доручив українським дипломатам підготувати нову зустріч "коаліції рішучих". За його словами, в Європі "потрібні сильні позиції".

РБК-Україна раніше писало, що Володимир Зеленський особисто братиме участь у зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться в п'ятницю, 24 жовтня.

Володимир Зеленський Російська Федерація Еммануель Макрон Війна в Україні
