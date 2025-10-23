Зеленський поговорив з Макроном напередодні зустрічі "коаліції рішучих"
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном напередодні зустрічі "коаліції охочих". Вони обговорили війну, зупинку РФ і наслідки масованих ударів по українській енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки", - наголосив він.
Зеленський додав, що говорив з Макроном про наслідки російських ударів по Україні і посилення протиповітряної оборони країни.
"Стійкості нашої енергетики - це зараз один із ключових пріоритетів. У фокусі уваги й оборонна співпраця, конкретні рішення, які можуть зміцнити Україну", - зазначив український лідер.
"Коаліція рішучих"
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зателефонував європейським лідерам. Він розповів, що обговорював із американський лідером гарантії безпеки і ключовим партнером у цьому питанні є "коаліція рішучих".
Крім того, Зеленський звертав увагу, що Україна продовжує обговорювати можливість гарантій безпеки від США. За його словами, країни перебувають "на шляху до результату".
Згідно з інформацією Reuters, Трамп під час зустрічі із Зеленським допускав надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві.
В неділю, 19 жовтня, президент України розповів, що доручив українським дипломатам підготувати нову зустріч "коаліції рішучих". За його словами, в Європі "потрібні сильні позиції".
РБК-Україна раніше писало, що Володимир Зеленський особисто братиме участь у зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться в п'ятницю, 24 жовтня.