Рютте присоединится к встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне

"Коалиция решительных"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном накануне встречи "коалиции желающих". Они обсудили войну, давление на РФ и последствия массированных ударов по украинской энергетике.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом позвонил европейским лидерам. Он рассказал, что обсуждал с американский лидером гарантии безопасности и ключевым партнером в этом вопросе является "коалиция решительных".

Согласно информации Reuters, Трамп во время встречи с Зеленским допускал предоставление гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

В воскресенье, 19 октября, президент Украины рассказал, что поручил украинским дипломатам подготовить новую встречу "коалиции решительных". По его словам, в Европе "нужны сильные позиции".