Рютте присоединится к встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу, 24 октября, приедет в Лондон, чтобы принять участие во встрече "коалиции решительных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера НАТО Эллисон Гарт в сети X.
Мероприятие совместно организуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.
Формат встречи будет гибридным: часть участников приедет лично, а остальные присоединятся онлайн.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский тоже завтра примет участие в лондонской встрече. Она пройдет на фоне призывов европейских лидеров наработать план прекращения огня в Украине. А также на фоне встречи Зеленского с президентом США на прошлой неделе, по итогам которой Дональд Трамп обратился с призывом остановить боевые действия по текущей линии разграничения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном накануне встречи "коалиции желающих". Они обсудили войну, давление на РФ и последствия массированных ударов по украинской энергетике.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом позвонил европейским лидерам. Он рассказал, что обсуждал с американский лидером гарантии безопасности и ключевым партнером в этом вопросе является "коалиция решительных".
Согласно информации Reuters, Трамп во время встречи с Зеленским допускал предоставление гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.
В воскресенье, 19 октября, президент Украины рассказал, что поручил украинским дипломатам подготовить новую встречу "коалиции решительных". По его словам, в Европе "нужны сильные позиции".