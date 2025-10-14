Рютте пояснив, чому НАТО не збиває російські літаки та дрони в ЄС

Вторгнення дронів в повітряний простір НАТО

Впродовж останнього місяця невідомі дрони масово порушили повітряний простір країн-членів Альянсу. Безпілотники фіксували над військовими об'єктами, об'єктами інфраструктури, а також цивільними і військовими аеропортами.

Зокрема, дрони виявили у Швеції, Данії, Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Франції та Польщі. Румунія та Болгарія - також не виключення.

Через польоти невідомих дронів країни НАТО були вимушені призупиняти роботу цивільних аеропортів.

За даними української розвідки, більшість цих дронів запускалися з танкерів "тіньового флоту" Росії.

Реакція НАТО та США

Минулого місяця генсек НАТО Марк Рютте сказав, що НАТО прийматиме рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують повітряний простір Альянсу, на основі розвідданих про рівень загрози.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

На що генсек НАТО відповів, що військові будуть збивати літаки та дрони у разі порушення повітряного простору лиш тоді, коли це буде необхідно.