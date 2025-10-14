RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Рютте объяснил, почему НАТО не сбивает российские самолеты и дроны в ЕС

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Страны НАТО гораздо сильнее России, а ее самолеты и дроны в небе стран Альянса не сбивали и не будут, пока они не представляют угрозы.

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По его словам, позиция НАТО относительно провокаций Москвы - осторожно выводить авиа объекты РФ из воздушного пространства стран Альянса, пока они не представляют угрозы.

"Это пропорциональный ответ - мы гораздо сильнее россиян. Если бы мы были слабыми, возможно, мы бы немедленно их сбили, но, будучи сильнее, наша реакция пропорциональна", - заявил Рютте.

Вторжение дронов в воздушное пространство НАТО

В течение последнего месяца неизвестные дроны массово нарушили воздушное пространство стран-членов Альянса. Беспилотники фиксировали над военными объектами, объектами инфраструктуры, а также гражданскими и военными аэропортами.

В частности, дроны обнаружили в Швеции, Дании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции и Польше. Румыния и Болгария - также не исключение.

Из-за полетов неизвестных дронов страны НАТО были вынуждены приостанавливать работу гражданских аэропортов.

По данным украинской разведки, большинство этих дронов запускались с танкеров "теневого флота" России.

Реакция НАТО и США

В прошлом месяце генсек НАТО Марк Рютте сказал, что НАТО будет принимать решение о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают воздушное пространство Альянса, на основе разведданных об уровне угрозы.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.

На что генсек НАТО ответил, что военные будут сбивать самолеты и дроны в случае нарушения воздушного пространства лишь тогда, когда это будет необходимо.

