Головна » Життя » Суспільство

Рятують на воді навіть зі зброєю: в Міноборони сказали, як "зміняться" бронежилети й для кого

Середа 22 жовтня 2025 14:36
Рятують на воді навіть зі зброєю: в Міноборони сказали, як "зміняться" бронежилети й для кого DOT закуповує бронежилети для військових, які мають елемент позитивної плавучості (фото: mod.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві оборони України розповіли, що "Державний оператор тилу" вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості (що перетворює їх за необхідності на рятувальний засіб на воді).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Що таке елемент позитивної плавучості

Громадянам розповіли, що агенція "Державний оператор тилу" (DOT) Міноборони України вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості.

Йдеться про базову модульну комплектацію, до якої додано спеціальний модуль (елемент позитивної плавучості), призначений для використання під час виконання завдань на воді.

Уточнюється, що його було розроблено й затверджено Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

Рятують на воді навіть зі зброєю: в Міноборони сказали, як &quot;зміняться&quot; бронежилети й для когоЕлемент позитивної плавучості (ілюстрація: mod.gov.ua)

Як "працює" цей елемент і навіщо потрібен

У міністерстві повідомили, що цей спеціальний модуль (елемент позитивної плавучості) дозволяє у разі контакту з водою перетворити бронежилет на рятувальний засіб, який здатний утримувати на поверхні води військовослужбовця:

  • в повному обмундируванні;
  • у засобах індивідуального захисту;
  • зі зброєю та повним боєкомплектом.

"Це знижує ризики для особового складу під час операцій на морі або в районах з водними перепонами", - наголосили в МОУ.

Рятують на воді навіть зі зброєю: в Міноборони сказали, як &quot;зміняться&quot; бронежилети й для когоСпеціальний модуль до бронежилетів може рятувати бійців на воді (ілюстрація: mod.gov.ua)

На кого розраховані бронежилети зі спецмодулем

Згідно з інформацією МОУ, бронежилети з елементом позитивної плавучості передбачені для використання:

  • силами Військово-морських сил;
  • підрозділами спеціальних операцій.

"Які виконують завдання у прибережній та водній обстановці", - уточнили в міністерстві.

Насамкінець громадянам нагадали, що під час розроблення та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є життя військовослужбовця.

"Саме тому впровадження елемента позитивної плавучості розглядається не як опція, а як безумовна необхідність. Такий підхід підвищує рівень безпеки під час виконання завдань у прибережній зоні або на воді", - підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25. Чинний "піксель" ММ-14 залишається, проте з'являється й додатковий варіант камуфляжу (схожий на іноземний Multicam).

Крім того, ми пояснювали, як МОУ вперше централізовано забезпечуватиме поранених військових "пакунками пораненого" (комплектами адаптивного одягу та засобів гігієни).

Читайте також, як із постачальника стягнули понад 28 млн гривень за надання неякісних шоломів і бронежилетів для ЗСУ.

Міністерство оборони України Збройні сили України служба в армії Війна в Україні Військовий Водойми
