Рятують на воді навіть зі зброєю: в Міноборони сказали, як "зміняться" бронежилети й для кого

У Міністерстві оборони України розповіли, що "Державний оператор тилу" вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості (що перетворює їх за необхідності на рятувальний засіб на воді).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Що таке елемент позитивної плавучості

Громадянам розповіли, що агенція "Державний оператор тилу" (DOT) Міноборони України вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості.

Йдеться про базову модульну комплектацію, до якої додано спеціальний модуль (елемент позитивної плавучості), призначений для використання під час виконання завдань на воді.

Уточнюється, що його було розроблено й затверджено Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

Елемент позитивної плавучості (ілюстрація: mod.gov.ua)

Як "працює" цей елемент і навіщо потрібен

У міністерстві повідомили, що цей спеціальний модуль (елемент позитивної плавучості) дозволяє у разі контакту з водою перетворити бронежилет на рятувальний засіб, який здатний утримувати на поверхні води військовослужбовця:

в повному обмундируванні;

у засобах індивідуального захисту;

зі зброєю та повним боєкомплектом.

"Це знижує ризики для особового складу під час операцій на морі або в районах з водними перепонами", - наголосили в МОУ.

Спеціальний модуль до бронежилетів може рятувати бійців на воді (ілюстрація: mod.gov.ua)

На кого розраховані бронежилети зі спецмодулем

Згідно з інформацією МОУ, бронежилети з елементом позитивної плавучості передбачені для використання:

силами Військово-морських сил;

підрозділами спеціальних операцій.

"Які виконують завдання у прибережній та водній обстановці", - уточнили в міністерстві.

Насамкінець громадянам нагадали, що під час розроблення та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є життя військовослужбовця.

"Саме тому впровадження елемента позитивної плавучості розглядається не як опція, а як безумовна необхідність. Такий підхід підвищує рівень безпеки під час виконання завдань у прибережній зоні або на воді", - підсумували в Міноборони.