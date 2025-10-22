Спасают на воде даже с оружием: в Минобороны сказали, как "изменятся" бронежилеты и для кого
В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Государственный оператор тыла" впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести (что превращает их при необходимости в спасательное средство на воде).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Что такое элемент положительной плавучести
Гражданам рассказали, что агентство "Государственный оператор тыла" (DOT) Минобороны Украины впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести.
Речь идет о базовой модульной комплектации, к которой добавлен специальный модуль (элемент положительной плавучести), предназначенный для использования при выполнении задач на воде.
Уточняется, что он был разработан и утвержден Центральным управлением развития материального обеспечения.
Элемент положительной плавучести (иллюстрация: mod.gov.ua)
Как "работает" этот элемент и зачем нужен
В министерстве сообщили, что этот специальный модуль (элемент положительной плавучести) позволяет в случае контакта с водой превратить бронежилет в спасательное средство, которое способно удерживать на поверхности воды военнослужащего:
- в полном обмундировании;
- в средствах индивидуальной защиты;
- с оружием и полным боекомплектом.
"Это снижает риски для личного состава во время операций на море или в районах с водными преградами", - подчеркнули в МОУ.
Специальный модуль к бронежилетам может спасать бойцов на воде (иллюстрация: mod.gov.ua)
На кого рассчитаны бронежилеты со спецмодулем
Согласно информации МОУ, бронежилеты с элементом положительной плавучести предусмотрены для использования:
- силами Военно-морских сил;
- подразделениями специальных операций.
"Которые выполняют задачи в прибрежной и водной обстановке", - уточнили в министерстве.
В завершение гражданам напомнили, что при разработке и закупке средств индивидуальной защиты приоритетом является жизнь военнослужащего.
"Именно поэтому внедрение элемента положительной плавучести рассматривается не как опция, а как безусловная необходимость. Такой подход повышает уровень безопасности при выполнении задач в прибрежной зоне или на воде", - подытожили в Минобороны.
