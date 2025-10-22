ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Спасают на воде даже с оружием: в Минобороны сказали, как "изменятся" бронежилеты и для кого

Среда 22 октября 2025 14:36
UA EN RU
Спасают на воде даже с оружием: в Минобороны сказали, как "изменятся" бронежилеты и для кого DOT закупает бронежилеты для военных, которые имеют элемент положительной плавучести (фото: mod.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Государственный оператор тыла" впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести (что превращает их при необходимости в спасательное средство на воде).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Что такое элемент положительной плавучести

Гражданам рассказали, что агентство "Государственный оператор тыла" (DOT) Минобороны Украины впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести.

Речь идет о базовой модульной комплектации, к которой добавлен специальный модуль (элемент положительной плавучести), предназначенный для использования при выполнении задач на воде.

Уточняется, что он был разработан и утвержден Центральным управлением развития материального обеспечения.

Спасают на воде даже с оружием: в Минобороны сказали, как &quot;изменятся&quot; бронежилеты и для когоЭлемент положительной плавучести (иллюстрация: mod.gov.ua)

Как "работает" этот элемент и зачем нужен

В министерстве сообщили, что этот специальный модуль (элемент положительной плавучести) позволяет в случае контакта с водой превратить бронежилет в спасательное средство, которое способно удерживать на поверхности воды военнослужащего:

  • в полном обмундировании;
  • в средствах индивидуальной защиты;
  • с оружием и полным боекомплектом.

"Это снижает риски для личного состава во время операций на море или в районах с водными преградами", - подчеркнули в МОУ.

Спасают на воде даже с оружием: в Минобороны сказали, как &quot;изменятся&quot; бронежилеты и для когоСпециальный модуль к бронежилетам может спасать бойцов на воде (иллюстрация: mod.gov.ua)

На кого рассчитаны бронежилеты со спецмодулем

Согласно информации МОУ, бронежилеты с элементом положительной плавучести предусмотрены для использования:

  • силами Военно-морских сил;
  • подразделениями специальных операций.

"Которые выполняют задачи в прибрежной и водной обстановке", - уточнили в министерстве.

В завершение гражданам напомнили, что при разработке и закупке средств индивидуальной защиты приоритетом является жизнь военнослужащего.

"Именно поэтому внедрение элемента положительной плавучести рассматривается не как опция, а как безусловная необходимость. Такой подход повышает уровень безопасности при выполнении задач в прибрежной зоне или на воде", - подытожили в Минобороны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25. Действующий "пиксель" ММ-14 остается, однако появляется и дополнительный вариант камуфляжа (похожий на иностранный Multicam).

Кроме того, мы объясняли, как МОУ впервые централизованно будет обеспечивать раненых военных "пакетами раненого" (комплектами адаптивной одежды и средств гигиены).

Читайте также, как с поставщика взыскали более 28 млн гривен за предоставление некачественных шлемов и бронежилетов для ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины служба в армії Война в Украине Военный Водоёмы
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию