ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Міноборони вводить новий камуфляж ММ-25: що буде з "пікселем"

Вівторок 05 серпня 2025 10:24
UA EN RU
Міноборони вводить новий камуфляж ММ-25: що буде з "пікселем" Фото: Військова форма в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25. Чинний "піксель" ММ-14 залишається, але з’являється додатковий варіант камуфляжу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Як зазначили в Міноборони, рішення ухвалене ще в червні 2025 року на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військових, які вже використовують подібний візерунок у бойових умовах.

"Наше завдання - забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", - пояснив начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) підполковник Максим Кайола.

Повної заміни "пікселя" не буде

У відомстві наголошують, що йдеться не про повну заміну "пікселя", а про розширення спектру кольорових рішень. Аналогічно до вже дозволених варіантів, таких як "койот", "олива" чи ММ-16Ф, новий малюнок використовуватиметься як альтернативний.

ЦУРМЗ уже затвердило оновлену технічну специфікацію тканин, доповнивши її маскувальним малюнком ММ-25. Понад десять виробників уже звернулись для ознайомлення з новим патерном та колірною гамою.

Міноборони вводить новий камуфляж ММ-25: що буде з &quot;пікселем&quot;
Міноборони запроваджує новий малюнок камуфляжу (фото: Міністерство оборони України)

Оголошено закупівлі за п’ятьма позиціями

Агенція закупівель МОУ "ДОТ" уже оголосила тендери на постачання пробних партій - по 20 тисяч одиниць. Йдеться про закупівлі за п’ятьма позиціями, які відповідатимуть оновленим стандартам.

"Ми хочемо, щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники - змогли якісно реалізувати ці замовлення", - зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

У Міноборони додають, що впровадження ММ-25 дозволить гнучкіше підходити до потреб військових та полегшить офіційне постачання вже популярного серед бійців камуфляжу.

Раніше РБК-Україна писало, що ЗСУ відмовляються від старого камуфляжу ММ-14 ("піксель") і переходять на новий ММ-25 - українську версію відомого світового камуфляжу Multicam.

Також ми розповідали, що Міноборони вперше централізовано забезпечить поранених військових "пакунками пораненого" - наборами адаптивного одягу та гігієни. Перші закупівлі стартували, на одяг планують витратити 170 млн гривень. Поставки очікуються в другому півріччі 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
Новини
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському