Надав для ЗСУ неякісні шоломи та бронежилети: з постачальника стягнули понад 28 млн гривень

У Волинській області з недобросовісного постачальника шоломів та бронежилетів для ЗСУ стягнули понад 28 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що з юридичної особи стягнули на користь Волинської ОВА 28,2 млн грн – вартість поставлених підприємством неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

Деталі схеми

Прокурори встановили, що у квітні 2022 року підприємство поставило Волинській обласній військовій адміністрації 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України.

Згодом з'ясувалося, що вони не можуть бути використані військовослужбовцями за призначенням, адже жоден з бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію – захистити голову від ураження елементами вогнепальної зброї.

Додатково - штраф

Окрім того, за позовом Волинської обласної прокуратури, пред’явленим у минулому році, з цієї ж ТОВ на користь Волинської обласної військової адміністрації також було стягнуто штраф у розмірі 5,6 млн грн за поставку неякісних бронежилетів та бойових шоломів.