ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Міноборони видаватиме військовим "пакунки пораненого": хто отримає і що в них буде

Субота 28 червня 2025 07:30
UA EN RU
Міноборони видаватиме військовим "пакунки пораненого": хто отримає і що в них буде Фото: Евакуація поранених військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України вперше централізовано забезпечуватиме поранених військових "пакунками пораненого" - комплектами адаптивного одягу та засобів гігієни. Проєкт реалізує закупівельна агенція МОУ - Державний оператор тилу (ДОТ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міноборони.

Перші торги вже оголошено. На закупівлю адаптивного одягу планують витратити близько 170 мільйонів гривень. Поставки очікуються в другому півріччі 2025 року до чотирьох об’єднаних центрів забезпечення.

"Цей проєкт - про гідність та турботу. Пакунок має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу", - наголосив т.в.о. директора департаменту закупівель МОУ Олександр Осадчий.

До "пакунка пораненого" входитиме:

  • Адаптивний одяг - майки, фуфайки з коротким і довгим рукавом, шорти, штани, шкарпетки. Усе підбиратиметься з урахуванням стану пораненого.
  • Гігієнічний набір - рушник, гель для душу, шампунь, зубна щітка і паста, дезодорант, серветки, гребінець, бритва, прокладки, паперові вироби тощо.

Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи МВС. Гігієнічні набори видаватимуть у стабілізаційних пунктах і госпіталях. Окремі торги на їх закупівлю МОУ оголосить після затвердження технічних вимог.

Раніше РБК-Україна писало, що поранені військові отримують щомісячне грошове забезпечення та 100 тисяч гривень додатково за весь період лікування - до 12 місяців. Виплати здійснюються за останньою займаною посадою.

Також ми розповідали, що Міноборони забезпечує військових сучасними засобами індивідуального захисту: бронежилетами, шоломами, тактичними рукавичками, засобами захисту слуху, зору, рук і суглобів. Це підвищує безпеку та ефективність бійців на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військовий
Новини
Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс
Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу