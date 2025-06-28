Міноборони видаватиме військовим "пакунки пораненого": хто отримає і що в них буде
Міністерство оборони України вперше централізовано забезпечуватиме поранених військових "пакунками пораненого" - комплектами адаптивного одягу та засобів гігієни. Проєкт реалізує закупівельна агенція МОУ - Державний оператор тилу (ДОТ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міноборони.
Перші торги вже оголошено. На закупівлю адаптивного одягу планують витратити близько 170 мільйонів гривень. Поставки очікуються в другому півріччі 2025 року до чотирьох об’єднаних центрів забезпечення.
"Цей проєкт - про гідність та турботу. Пакунок має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу", - наголосив т.в.о. директора департаменту закупівель МОУ Олександр Осадчий.
До "пакунка пораненого" входитиме:
- Адаптивний одяг - майки, фуфайки з коротким і довгим рукавом, шорти, штани, шкарпетки. Усе підбиратиметься з урахуванням стану пораненого.
- Гігієнічний набір - рушник, гель для душу, шампунь, зубна щітка і паста, дезодорант, серветки, гребінець, бритва, прокладки, паперові вироби тощо.
Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи МВС. Гігієнічні набори видаватимуть у стабілізаційних пунктах і госпіталях. Окремі торги на їх закупівлю МОУ оголосить після затвердження технічних вимог.
Раніше РБК-Україна писало, що поранені військові отримують щомісячне грошове забезпечення та 100 тисяч гривень додатково за весь період лікування - до 12 місяців. Виплати здійснюються за останньою займаною посадою.
Також ми розповідали, що Міноборони забезпечує військових сучасними засобами індивідуального захисту: бронежилетами, шоломами, тактичними рукавичками, засобами захисту слуху, зору, рук і суглобів. Це підвищує безпеку та ефективність бійців на полі бою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.