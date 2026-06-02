Рятувалось від вибухів: у Києві під час атаки поранене оленятко сховалось під авто (відео)

Оленятко поранене, зараз йому надають допомогу

За словами очевидців, налякана тварина намагалася знайти укриття від гучних звуків обстрілу. На кадрах, оприлюднених у мережі, помітно, що оленя отримало поранення.

Налякану тварину вдалося визволити за допомогою домкрату. Небайдужі перехожі оперативно надали їй першу допомогу.

Згодом стало відомо, що оленя доставили до Центру порятунку диких тварин. Фахівці зазначають, що тварина перебуває у стані сильного стресу та має травми, тому зараз отримує всю необхідну професійну допомогу.

Травмоване оленятко доставили до Центру порятунку диких тварин(скриншот)

Атака на Київ 2 червня

В ніч проти 2 червня Росія вкотре здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши балістичні, крилаті і гіперзвукові ракети й дрони. Під ворожим ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Суми та Запоріжжя.

Після ударів балістикою частина Києва залишилась без світла, а громадський транспорт у столиці тимчасово курсує зі змінами через пошкодження контактної мережі.