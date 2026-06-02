Рятувалось від вибухів: у Києві під час атаки поранене оленятко сховалось під авто (відео)

18:35 02.06.2026 Вт
2 хв
Налякану тварину вдалося визволити за допомогою домкрату
aimg Василина Копитко
Оленятко доставили до Центру порятунку диких тварин (скриншот)

У Києві під час ворожої атаки на Осокорках помітили налякане оленятко, яке шукало порятунку від вибухів під припаркованою автівкою.

Оленятко поранене, зараз йому надають допомогу

За словами очевидців, налякана тварина намагалася знайти укриття від гучних звуків обстрілу. На кадрах, оприлюднених у мережі, помітно, що оленя отримало поранення.

Налякану тварину вдалося визволити за допомогою домкрату. Небайдужі перехожі оперативно надали їй першу допомогу.

Згодом стало відомо, що оленя доставили до Центру порятунку диких тварин. Фахівці зазначають, що тварина перебуває у стані сильного стресу та має травми, тому зараз отримує всю необхідну професійну допомогу.

Травмоване оленятко доставили до Центру порятунку диких тварин(скриншот)

Атака на Київ 2 червня

В ніч проти 2 червня Росія вкотре здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши балістичні, крилаті і гіперзвукові ракети й дрони. Під ворожим ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Суми та Запоріжжя.

Після ударів балістикою частина Києва залишилась без світла, а громадський транспорт у столиці тимчасово курсує зі змінами через пошкодження контактної мережі.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про шестеро загиблих, понад 80 людей отримали поранення.

Російські війська для атаки використали близько 70 ракет та майже 700 дронів. Більшість вдалось збити, але зафіксовано влучання десятків балістичних ракет - їх важко ліквідаувати нашим ППО.

КиївТвариниАтака дронів