Спасался от взрывов: в Киеве во время атаки раненый олененок спрятался под авто (видео)

Олененок ранен, сейчас ему оказывают помощь

По словам очевидцев, напуганное животное пыталось найти укрытие от громких звуков обстрела. На кадрах, обнародованных в сети, заметно, что олененок получил ранения.

Напуганное животное удалось вызволить с помощью домкрата. Неравнодушные прохожие оперативно оказали ему первую помощь.

Потом стало известно, что оленя доставили в Центр спасения диких животных. Специалисты отмечают, что животное находится в состоянии сильного стресса и имеет травмы, поэтому сейчас получает всю необходимую профессиональную помощь.

Травмированного олененка доставили в Центр спасения диких животных (скриншот)

Атака на Киев 2 июня

В ночь на 2 июня Россия в очередной раз осуществила массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты и дроны. Под вражеским ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Сумы и Запорожье.

После ударов баллистикой часть Киева осталась без света, а общественный транспорт в столице временно курсирует с изменениями из-за повреждения контактной сети.