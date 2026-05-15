Оленя Бориса терміново прооперували через "критичну ситуацію" після ДТП: як він тепер

Із постраждалим у ДТП оленем Борисом склалась "критична ситуація". Лікарі змушені були піти на ризик і терміново провести серйозну операцію з видалення рога тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "Центру порятунку диких тварин" (Wild Animals Rescue Center) у Facebook.

Про яку "критичну ситуацію" йдеться

"Друзі, в нас склалась критична ситуація з оленем Борисом, і ми змушені були терміново провести операцію по видаленню рога", - розповіли українцям ввечері 14 травня.

Зоозахисники пояснили, що ушкоджений після ДТП пант Бориса почав рости неправильно.

Ріг загрожував оку, тому його потрібно було обов'язково видалити.

"А через виснажений стан оленя ми планували дати йому час набратися сил перед черговим наркозом", - поділились спеціалісти.

Плани щодо проведення операції довелось змінити, оскільки "ріг почав рости значно швидше", ніж очікувалось.

"Якщо на момент, коли ми забирали оленя, відстань від рогу до ока становила 6 мм, то зараз - за 5 днів - залишалося вже менше ніж 1 мм. Тому ми вимушені були прийняти термінове складне рішення не відкладати втручання", - повідомили експерти.

Наголошується, що на цей ризик довелось піти "заради порятунку життя Бориса".

Олень Борис до операції (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Чого найбільше боялись ветеринари

"Це був один із найважчих моментів за останній час", - зізнались у Центрі порятунку диких тварин.

Уточнюється, що фахівці найбільше боялись анестезії, адже:

"ослаблений організм міг просто не витримати наркозу";

"була велика ймовірність, що Борис не прокинеться".

"Окрім того, видалення панта зазвичай супроводжується сильною кровотечею впродовж кількох днів, яку дуже важко зупинити", - додали зоозахисники.

Анестезія може бути небезпечною (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Як минула операція

"Чесно кажучи, нам було дуже страшно. І коли вводили наркоз, вся наша команда буквально затамувала подих у хвилюванні", - розповіли у Wild Animals Rescue Center.

Уточнюється, що це був "той самий момент, коли кожен розуміє, наскільки тонка межа між життям та смертю".

"Але, на щастя, нам вдалося провести операцію майже без крововтрати і після операції ріг не кровить", - повідомили українцям.

Зазначається, що операція пройшла успішно "завдяки професійності та золотим рукам наших лікарів".

"І головне, що Борис витримав анестезію. І нам вдалось обійтись майже без кровотечі. Так, операція була важкою і фізично, і морально, та все ж ми не опустили рук і впорались", - констатували спеціалісти.

Операція пройшла успішно (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Що відомо про стан тварини

Зоозахисники повідомили, що попереду на Бориса чекає тривала реабілітація, адже потрібен час:

не лише для відновлення після операції;

але й для лікування внутрішніх органів (з якими олень має "чимало проблем").

Олень Борис після операції (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

"Тож ми попіклуємось про нього та обов'язково будемо повідомляти про стан його здоров'я", - додали у Wild Animals Rescue Center.

Тварина залишається на реабілітації (фото: facebook.com/wildanimals.ua)

Насамкінець у центрі висловили щиру подяку фахівцям з ветеринарної клініки Інни Васильковської "за дбайливу роботу та самовідданість своїй справі" та організації UAnimals, яка оплатила операцію Бориса.

"Разом ми робимо велику спільну справу - рятуємо невинні життя тварин", - підсумували у публікації.