Рятувальникам і поліцейським підвищать зарплати: скільки платитимуть

Свої голоси "за" відповідне рішення віддали 269 народних депутатів. Документ встановлює, що місячне грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту не може бути меншим за 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі це 33 280 гривень.

Згідно з новим законом, виплати складатимуться з кількох компонентів:

посадового окладу;

окладу за спеціальним званням;

надбавки за вислугу років;

премії та інших видів забезпечення, визначених Кабміном.

Застосування нових умов нарахування грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року. Вони покликані забезпечити належні матеріальні умови для роботи та стимулювати добір кваліфікованих кадрів.

Закон окремо регулює умови для працівників, які перебувають у відрядженнях. За поліцейськими, які служать за межами України, зберігається виплата в гривні та додатково виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами уряду.

Правоохоронці, відряджені до інших органів державної влади чи установ, отримуватимуть забезпечення на загальних умовах, визначених Кабміном.

Реакція голови Нацполіції

"Справедливе грошове забезпечення - це про повагу до людей, які щодня несуть службу в умовах повномасштабної війни, першими прибувають на місця російських обстрілів, рятують людей з-під завалів, евакуюють цивільних, документують воєнні злочини та забезпечують безпеку в наших містах і громадах", - наголосив Вигівський.

Голова Нацполіції зазначив, що про необхідність усунення дисбалансу в зарплаті між різними правоохоронними органами говорилося неодноразово.

Він також зауважив, що ризики, відповідальність і навантаження, які несуть поліцейські, "вимагають гідної оцінки з боку держави".