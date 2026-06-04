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Жінки в Україні заробляють менше за чоловіків: у яких сферах розрив найбільший

14:31 04.06.2026 Чт
2 хв
В одній зі сфер різниця у зарплатах складає 47%
aimg Олена Чупровська
Жінки в Україні заробляють менше за чоловіків: у яких сферах розрив найбільший Фото: Зарплата в Україні 2026: скільки заробляють чоловіки і жінки за даними Держстату (Getty Images)
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Середня зарплата в Україні у першому кварталі 2026 року - 28 885 гривень. Але у чоловіків і жінок цифри кардинально різні, і розрив сягає понад 47% в окремих галузях.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Скільки отримують чоловіки і жінки

За підсумками першого кварталу 2026 року середня зарплата по Україні становила 28 885 гривень.

При цьому:

  • чоловіки заробляли в середньому 33 798 гривень на місяць;
  • жінки - 24 791 гривню.

Жіноча зарплата складає лише 73% від чоловічої.

Жінки в Україні заробляють менше за чоловіків: у яких сферах розрив найбільшийФото: інфографіка про розрив між зарплатами чоловіків та жінок (facebook.com/Ukrstat)

Читайте також: Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: де платять найбільше

Де розрив найбільший

Найсуттєвіша різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками зафіксована у трьох сферах:

  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 47,1%;
  • фінансова та страхова діяльність - 38,7%;
  • інформація та телекомунікації - 37,8%.

У всіх трьох випадках розрив - на користь чоловіків.

Як змінилася зарплата порівняно з минулим кварталом

У четвертому кварталі 2025 року середня зарплата по Україні становила 28 337 гривень. За перший квартал 2026 року вона зросла до 28 885 гривень - тобто на 548 гривень, або на 1,9%.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що роботодавці в Україні готові платити окремим фахівцям до 170 тисяч гривень на місяць. Лідером за рівнем зарплати стала технічна спеціальність, пов'язана з контролем радіочастотного спектра.

Нагадаємо, що за даними дослідження порталу DOU, кожен шостий IT-фахівець втратив роботу протягом останнього року. При цьому у сфері інформації та телекомунікацій фіксується один з найбільших гендерних розривів у зарплатах.

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