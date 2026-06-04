Жінки в Україні заробляють менше за чоловіків: у яких сферах розрив найбільший
Середня зарплата в Україні у першому кварталі 2026 року - 28 885 гривень. Але у чоловіків і жінок цифри кардинально різні, і розрив сягає понад 47% в окремих галузях.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Скільки отримують чоловіки і жінки
За підсумками першого кварталу 2026 року середня зарплата по Україні становила 28 885 гривень.
При цьому:
- чоловіки заробляли в середньому 33 798 гривень на місяць;
- жінки - 24 791 гривню.
Жіноча зарплата складає лише 73% від чоловічої.
Фото: інфографіка про розрив між зарплатами чоловіків та жінок (facebook.com/Ukrstat)
Де розрив найбільший
Найсуттєвіша різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками зафіксована у трьох сферах:
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 47,1%;
- фінансова та страхова діяльність - 38,7%;
- інформація та телекомунікації - 37,8%.
У всіх трьох випадках розрив - на користь чоловіків.
Як змінилася зарплата порівняно з минулим кварталом
У четвертому кварталі 2025 року середня зарплата по Україні становила 28 337 гривень. За перший квартал 2026 року вона зросла до 28 885 гривень - тобто на 548 гривень, або на 1,9%.
Тим часом РБК-Україна повідомляло, що роботодавці в Україні готові платити окремим фахівцям до 170 тисяч гривень на місяць. Лідером за рівнем зарплати стала технічна спеціальність, пов'язана з контролем радіочастотного спектра.
Нагадаємо, що за даними дослідження порталу DOU, кожен шостий IT-фахівець втратив роботу протягом останнього року. При цьому у сфері інформації та телекомунікацій фіксується один з найбільших гендерних розривів у зарплатах.