Спасателям и полицейским повысят зарплаты: сколько будут платить

Свои голоса "за" соответствующее решение отдали 269 народных депутатов. Документ устанавливает, что месячное денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты не может быть меньше 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. Сейчас это 33 280 гривен.

Согласно новому закону, выплаты будут состоять из нескольких компонентов:

должностного оклада;

оклада по специальному званию;

надбавки за выслугу лет;

премии и других видов обеспечения, определенных Кабмином.

Применение новых условий начисления денежного обеспечения планируется с 1 января 2027 года. Они призваны обеспечить надлежащие материальные условия для работы и стимулировать отбор квалифицированных кадров.

Закон отдельно регулирует условия для работников, находящихся в командировках. За полицейскими, которые служат за пределами Украины, сохраняется выплата в гривне и дополнительно выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам правительства.

Правоохранители, командированные в другие органы государственной власти или учреждения, будут получать обеспечение на общих условиях, определенных Кабмином.

Реакция главы Нацполиции

"Справедливое денежное обеспечение - это об уважении к людям, которые ежедневно несут службу в условиях полномасштабной войны, первыми прибывают на места российских обстрелов, спасают людей из-под завалов, эвакуируют гражданских, документируют военные преступления и обеспечивают безопасность в наших городах и общинах", - подчеркнул Выговский.

Глава Нацполиции отметил, что о необходимости устранения дисбаланса в зарплате между различными правоохранительными органами говорилось неоднократно.

Он также отметил, что риски, ответственность и нагрузка, которые несут полицейские, "требуют достойной оценки со стороны государства".