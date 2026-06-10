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Спасателям и полицейским повысят зарплаты: сколько будут платить

15:10 10.06.2026 Ср
2 мин
Когда новые суммы начнут поступать на карты?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: зарплаты полицейских в Украине вырастут (Getty Images)

В Украине осовременят выплаты для полицейских и спасателей. Рада приняла закон о минимальной планке их денежного обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Верховной Рады и сообщение главы Нацполиции Ивана Выговского.

Свои голоса "за" соответствующее решение отдали 269 народных депутатов. Документ устанавливает, что месячное денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты не может быть меньше 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. Сейчас это 33 280 гривен.

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Согласно новому закону, выплаты будут состоять из нескольких компонентов:

  • должностного оклада;
  • оклада по специальному званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • премии и других видов обеспечения, определенных Кабмином.

Применение новых условий начисления денежного обеспечения планируется с 1 января 2027 года. Они призваны обеспечить надлежащие материальные условия для работы и стимулировать отбор квалифицированных кадров.

Закон отдельно регулирует условия для работников, находящихся в командировках. За полицейскими, которые служат за пределами Украины, сохраняется выплата в гривне и дополнительно выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам правительства.

Правоохранители, командированные в другие органы государственной власти или учреждения, будут получать обеспечение на общих условиях, определенных Кабмином.

Реакция главы Нацполиции

"Справедливое денежное обеспечение - это об уважении к людям, которые ежедневно несут службу в условиях полномасштабной войны, первыми прибывают на места российских обстрелов, спасают людей из-под завалов, эвакуируют гражданских, документируют военные преступления и обеспечивают безопасность в наших городах и общинах", - подчеркнул Выговский.

Глава Нацполиции отметил, что о необходимости устранения дисбаланса в зарплате между различными правоохранительными органами говорилось неоднократно.

Он также отметил, что риски, ответственность и нагрузка, которые несут полицейские, "требуют достойной оценки со стороны государства".

Напомним, в Украине наблюдается существенная разница в оплате труда мужчин и женщин. В первом квартале 2026 года средний доход женщин был примерно на 27% ниже, причем наибольший гендерный разрыв зафиксирован в сферах искусства, финансов и ИТ.

Отметим, работодатели в Украине предлагают зарплаты до 170 тысяч гривен в месяц для дефицитных специалистов. Высокие доходы сейчас доступны не только в ІТ-секторе или на руководящих должностях, но и в технических и рабочих профессиях.

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