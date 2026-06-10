Зарплати військових зростуть? Рада ухвалила рекордний бюджет на оборону
У середу, 10 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансування сектору безпеки і оборони. Свої голоси "за" віддали 242 нардепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби ВР та заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
Документ передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн грн. Основним джерелом коштів стане фінансова допомога ЄС у межах програми Ukraine Support Loan.
Також заплановано додаткові видатки з резервного фонду. Зокрема, 559,1 млн грн спрямують на підтримку енергетичного сектору.
Фінансування додаткових витрат, у тому числі підвищення зарплат військовослужбовцям, забезпечуватиметься переважно шляхом перерозподілу внутрішніх ресурсів Міністерства оборони України.
Рекордні видатки на безпеку й оборону
Свириденко заявила, що після ухвалення змін загальні видатки на сектор безпеки та оборони сягнуть рекордних 4,4 трлн грн.
За її словами, 2,3 трлн грн планують спрямувати на закупівлю озброєння й військової техніки, а понад 1,45 трлн грн - на грошове забезпечення українських військовослужбовців.
"Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 млрд євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 млрд євро", - зазначила прем'єр.
Із цієї суми 31,8 млрд євро передбачено на зміцнення обороноздатності країни, ще 13,2 млрд євро - на бюджетну підтримку та покриття дефіциту держбюджету.
Нагадаємо, президент України та головнокомандувач ЗСУ оголосили про запуск масштабної реформи військової служби, старт якої запланований на червень 2026 року.
Серед основних змін - оновлена система грошового забезпечення, запровадження спеціальних контрактів для піхотинців, а також поетапне звільнення окремих категорій військових, які проходять службу з 2022 року.
Зазначимо, в рамках реформи армії планують збільшити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців із 20 до понад 30 тисяч грн. Це питання розглядали під час засідання бюджетного комітету Верховної Ради 8 червня.