Рятувальникам і поліцейським підвищать зарплати: скільки платитимуть

В Україні осучаснять виплати для поліцейських та рятувальників. Рада ухвалила закон про мінімальну планку їхнього грошового забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Верховної Ради та допис голови Нацполіції Івана Вигівського.

Свої голоси "за" відповідне рішення віддали 269 народних депутатів. Документ встановлює, що місячне грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту не може бути меншим за 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Наразі це 33 280 гривень.

Згідно з новим законом, виплати складатимуться з кількох компонентів:

посадового окладу;

окладу за спеціальним званням;

надбавки за вислугу років;

премії та інших видів забезпечення, визначених Кабміном.

Застосування нових умов нарахування грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року. Вони покликані забезпечити належні матеріальні умови для роботи та стимулювати добір кваліфікованих кадрів.

Закон окремо регулює умови для працівників, які перебувають у відрядженнях. За поліцейськими, які служать за межами України, зберігається виплата в гривні та додатково виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами уряду.

Правоохоронці, відряджені до інших органів державної влади чи установ, отримуватимуть забезпечення на загальних умовах, визначених Кабміном.

Реакція голови Нацполіції

"Справедливе грошове забезпечення - це про повагу до людей, які щодня несуть службу в умовах повномасштабної війни, першими прибувають на місця російських обстрілів, рятують людей з-під завалів, евакуюють цивільних, документують воєнні злочини та забезпечують безпеку в наших містах і громадах", - наголосив Вигівський.

Голова Нацполіції зазначив, що про необхідність усунення дисбалансу в зарплаті між різними правоохоронними органами говорилося неодноразово.

Він також зауважив, що ризики, відповідальність і навантаження, які несуть поліцейські, "вимагають гідної оцінки з боку держави".