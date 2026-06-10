ua en ru
Ср, 10 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Спасателям и полицейским повысят зарплаты: сколько будут платить

15:10 10.06.2026 Ср
2 мин
Когда новые суммы начнут поступать на карты?
aimg Валерий Ульяненко
Спасателям и полицейским повысят зарплаты: сколько будут платить Фото: зарплаты полицейских в Украине вырастут (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине осовременят выплаты для полицейских и спасателей. Рада приняла закон о минимальной планке их денежного обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Верховной Рады и сообщение главы Нацполиции Ивана Выговского.

Свои голоса "за" соответствующее решение отдали 269 народных депутатов. Документ устанавливает, что месячное денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты не может быть меньше 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. Сейчас это 33 280 гривен.

Читайте также: Зарплаты военных вырастут? Рада приняла рекордный бюджет на оборону

Согласно новому закону, выплаты будут состоять из нескольких компонентов:

  • должностного оклада;
  • оклада по специальному званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • премии и других видов обеспечения, определенных Кабмином.

Применение новых условий начисления денежного обеспечения планируется с 1 января 2027 года. Они призваны обеспечить надлежащие материальные условия для работы и стимулировать отбор квалифицированных кадров.

Закон отдельно регулирует условия для работников, находящихся в командировках. За полицейскими, которые служат за пределами Украины, сохраняется выплата в гривне и дополнительно выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам правительства.

Правоохранители, командированные в другие органы государственной власти или учреждения, будут получать обеспечение на общих условиях, определенных Кабмином.

Реакция главы Нацполиции

"Справедливое денежное обеспечение - это об уважении к людям, которые ежедневно несут службу в условиях полномасштабной войны, первыми прибывают на места российских обстрелов, спасают людей из-под завалов, эвакуируют гражданских, документируют военные преступления и обеспечивают безопасность в наших городах и общинах", - подчеркнул Выговский.

Глава Нацполиции отметил, что о необходимости устранения дисбаланса в зарплате между различными правоохранительными органами говорилось неоднократно.

Он также отметил, что риски, ответственность и нагрузка, которые несут полицейские, "требуют достойной оценки со стороны государства".

Напомним, в Украине наблюдается существенная разница в оплате труда мужчин и женщин. В первом квартале 2026 года средний доход женщин был примерно на 27% ниже, причем наибольший гендерный разрыв зафиксирован в сферах искусства, финансов и ИТ.

Отметим, работодатели в Украине предлагают зарплаты до 170 тысяч гривен в месяц для дефицитных специалистов. Высокие доходы сейчас доступны не только в ІТ-секторе или на руководящих должностях, но и в технических и рабочих профессиях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГСЧС Национальная полиция Зарплата в Украине Верховная рада Спасатели Полицейские
Новости
Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (видео)
Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (видео)
Аналитика
Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата