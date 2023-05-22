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У ряді областей України оголошено повітряну тривогу

Фото: масштабну повітряну тривогу оголошено в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні вдень, 22 травня, у більшості регіонів країни було оголошено повітряну тривогу. У Харкові лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 16:20 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Українців закликають не ігнорувати тривогу та прослідувати в укриття.

Станом на 16:40 в областях було відмінено сигнал повітряної тривоги.

Фото: скріншот

Ракетні удари по Україні

З початку травня 2023 року Росія майже щоночі продовжує обстріл України. Однак силам ППО вдається збивати майже всі цілі. Так, 4 травня стало відомо про збиття російської ракети "Кинджал". Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

А ось в ніч на 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинджалами". Тоді сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу. При цьому у Росії заявили, що нібито під час цієї атаки у Києві було знищено систему Patriot. Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію, пояснивши, що одна ракета не може цього зробити.

Детальніше про те, чому росіяни полюють за Patriot і як змінили цілі обстрілів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Варто нагадати, у понеділок, 22 травня російській військові знову взялися за обстріли Харкова. У місті та області було чути звуки вибухів, а голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав людей залишатись в укриттях.

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