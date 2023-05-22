В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

По состоянию на 16.20 сигнал воздушной тревоги был объявлен в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Украинцев призывают не игнорировать тревогу и пройти в укрытия.

По состоянию на 16:40 в областях был отменен сигнал воздушной тревоги.

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Ракетные удары по Украине

С начала мая 2023 года Россия почти каждую ночь продолжает обстрел Украины. Однако силам ПВО удается сбивать почти все цели. Так, 4 мая стало известно о сбитии российской ракеты "Кинжал". Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах .

А вот в ночь на 16 мая россияне снова атаковали Украину "Кинжалами". Тогда силы ПВО сбили все шесть вражеских ракет этого типа . При этом в России заявили, что якобы во время этой атаки в Киеве была уничтожена система Patriot. Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию, объяснив, что одна ракета не может этого сделать.

Детальнее о том, почему россияне охотятся за Patriot и как изменили цели обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.

Следует напомнить,в понедельник, 22 мая российские военные снова взялись за обстрелы Харькова. В городе и области были слышны звуки взрывов, а глава Харьковской ОВО Олег Синегубов призвал людей оставаться в укрытиях.