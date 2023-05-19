Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів

З кінця квітня Росія відновила масовані обстріли України. Після невдалої спроби знищити енергетичну систему агресор, вочевидь, накопичив запаси ракет для інших завдань. Про плани ворога та зруйнований російський міф, яким лякали НАТО – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Починаючи з 28 квітня Росія відновила обстріли України. Після 50-ти денної паузи ворог здійснив шість масованих ударів по відносно тилових регіонах країни. Найбільше дістається столиці, яка з кінця квітня пережила вже десять атак дронами та ракетами.

Чергова серія ворожих обстрілів має меншу інтенсивність – впродовж трьох тижнів росіяни (принаймні по сьогодні) так і не акумулювали залп у понад 30 ракет. Проте удари наносяться з більшою частотою. На території України мало не щоночі звучить повітряна тривога, що також підкреслює і терористичний характер цих атак. Проте це, ймовірніше, лиш побічна мета.

Під час осінньо-зимової кампанії росіяни випустили майже 900 ракет, намагаючись залишити українців без світла, води та тепла. Цю місію вони провалили ціною виснаження запасів свого високоточного озброєння. Тому така тривала пауза в обстрілах, схоже, пояснюється тим, що противнику довелося відновлювати свій арсенал ракет для нових завдань та цілей. І це вже не об'єкти енергетичної інфраструктури.

Руйнування міфів

Перша цікава подія відбулася в ніч на 4 травня. Після інциденту з безпілотниками над Кремлем, в якому Москва звинуватила Київ та США, російська радикальна публіка вимагала "крові". Тож наступної ночі агресор влаштував уже, здавалося би, типову атаку дронами на київський регіон.

КМВА того ж ранку повідомила, що над столицею також було, ймовірно, збито балістичне озброєння, що раніше було неможливим для засобів української ППО. Через два дні у Повітряних силах уточнили, що в небі над Києвом за допомогою системи Patriot була збита не просто балістика, а розхвалена ворогом "гіперзвукова" ракета Х-47М2 "Кинжал".

Кремлівська пропаганда спочатку взагалі ніяк не висвітлювала факт нічної атаки, а потім почала розповідати, що "то взагалі був не "Кинжал". Згодом, через 12 днів росіяни повторили обстріл Києва, вперше скомбінувавши різне балістичне озброєння. За даними Генштабу, ворог випустив з території та повітряного простору Росії відразу шість "Кинжалів" та десять ракет з комплексів С-400 та "Іскандер-М". Увесь цей набір летів на столицю одночасно з кількома "Калібрами" та "шахедами" і, як повідомили в Повітряних силах, був успішно збитий.

Patriot в Україні зруйнував міф про непереможний російський "Кинжал" (фото: Facebook Командування Повітряних сил)

Знищення відразу шести "Кинжалів" – це без перебільшення унікальна подія і для українських військових, і для виробників системи ППО Patriot, і для самих росіян. Річ у тім, що ця ракета, як і її прототип "Іскандер", початково розроблялися саме для подавлення "парасольки" Patriot на випадок війни з США та НАТО. Розповідаючи про створення "Кинжалу" у 2018 році, Путін заявляв, що ця ракета нібито "дозволяє гарантовано долати всі існуючі й перспективні системи ППО і ПРО". Однак на практиці виявилося, що це не так, та й узагалі її важко назвати гіперзвуковою у класичному визначенні цього терміна.

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап пояснює: гіперзвуковою прийнято вважати ракету, яка летить по траєкторії, маневрує на цій траєкторії і влучає в об'єкт з гіперзвуковою швидкістю. Це швидкість, яка в п'ять і більше разів перевищує швидкість звуку, її також називають швидкість Маха. Спочатку "Кинжал" піднімає в небо його носій МіГ-31К.

"Після запуску у неї включається свій двигун, вона набирає швидкість, але дані щодо її швидкості різняться. У Росії кажуть, що вона нібито досягає 10 Махів. Проте в це ніхто не вірить. На форумах російських фанатиків йдеться, що вона реально набирає максимум 5 - 5 з чимось Махів. У цей час вона не має зв'язку ні з GPS, ні з ГЛОНАСС", – каже експерт.

Проте ракета не зберігає таку швидкість під час усього польоту. Їй потрібно загальмувати, щоби приєднатися до навігації та прицілитись. На таких швидкостях це неможливо зробити зовсім вдало, тому і немає підтверджень високої точності "Кинжалів", уточнив Криволап. Коли ракета уже йде до землі за балістичною траєкторією, її швидкість складає, за різними оцінками, від 1,5 до 2,5 Махів.

"Тобто це не є вже гіперзвуковою швидкістю. Для Patriot це взагалі не швидкість, його протиракети швидші", – додав співрозмовник.

До речі, за різними даними, у Росії є шість справних МіГів, що здатні нести "Кинжали", каже Криволап. З огляду на те, що один МіГ може нести лише одну таку ракету, це дозволяє оцінити, який максимальний залп противник здатний випустити за одну атаку.

Про російські байки

Фактично, "гіперзвуковий Кинжал" – це результат або колосальної російської корупції, або некомпетентності, або їхнього поєднання. Причому на підході у росіян випуск ще однієї "гіперзвукової зброї" з категорії "аналоговнет" – ракети "Циркон" – яка створюється для протидії ПРО НАТО і, схоже, матиме ті ж проблеми.

Ймовірно, саме задля порятунку своєї "шкури" та обличчя, міноборони Росії вирішило подати результати атаки "Кинжалів" на Київ на свій лад. За їхньою версією, ракетам начебто вдалося знищити відразу п'ять пускових установок Patriot, а також ключовий елемент цієї системи – радар. Сама система (вона ж батарея, дивізіон або комплекс) Patriot – це радар, командний пункт, ще кілька машин, що підтримують роботу комплексу, а також до восьми пускових установок. Ці елементи можуть бути розосереджені на відстані в десятки кілометрів, тому знищити весь комплекс одним махом просто неможливо.

Крім того, внаслідок цього ж обстрілу, в інтерпретації міноборони РФ, вони нібито змогли ще знищити повно західного озброєння та техніки. Тут варто згадати, що офіційна російська пропаганда і раніше відзначалася видатними "досягненнями", на кшталт знищення ракет Storm Shadow, Himars та танків Abrams, хоча останніх ще навіть немає в української армії.

Іноземні ЗМІ, зокрема CNN та AFP з посиланням на американські джерела повідомили, що комплекс справді міг зазнати пошкоджень, але попри це він залишається у робочому стані. Американські чиновники, як вказало CNN, не вважають, що система зазнала прямого попадання російської ракети "Кинжал" або іншого боєприпасу. Інформовані джерела РБК-Україна у військових колах стверджують, що комплекс не зазнав "якихось критичних пошкоджень, через які його б довелося згортати та виводити на ремонт".

Учора Пентагон підтвердив інформацію про пошкодження і повідомив, що систему вже полагодили. А за словами речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната, Patriot працює і був на бойовому чергуванні під час нічного обстрілу, який відбувся з 17 на 18 травня.

Наслідки ракетної атаки з 17 на 18 травня (фото: Facebook Поліція Київської області)

За однією з версій, елемент Patriot могли зачепити уламки підбитої ракети. Якщо під час відбиття ворожої цілі були вражені її корпус чи двигун, але не була пошкоджена її бойова частина, то цілком ймовірно, що ракета могла впасти десь поряд і здетонувати. Або ж у теорії можливий інший варіант: якщо ракета була підбита дуже низько, то під час падіння її уламки могли потрапити на один із елементів чи пускову Patriot.

Якщо скласти дві атаки "Кинжалів" на столицю в одну картину, то виходить така версія подій та цілей росіян. Можливо, під час атаки 4 травня росіяни ще не знали, що київський регіон охороняє Patriot, або реально не оцінювали його бойові спроможності. Тобто пуск одного "Кинжалу" – це могла бути виключно демонстраційна спроба "помсти" за безпілотник над Кремлем. За оцінками ГУР, цей інцидент – справа рук самих же росіян.

"Вони намагаються показати необхідність війни та захисту нібито від України і всього західного світу. Цю інформаційну операцію вони програли – їм не вдалося досягти тих результатів, на які вони очікували. Проте оскільки це вже відбулося і щоб не зазнати ще більших репутаційних втрат, росіяни нібито мали завдати удару у відповідь. При цьому мали знищити щось масштабне", – розповів представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Черняк.

Він додав: оскільки нічого знищити їм не вдалося, то росіяни всіляко намагаються довести, що вони все-таки змогли "помститися" і знищили систему Patriot. Можна припустити, що під час другої атаки, з 15 на 16 травня, ціллю ворога справді був комплекс Patriot. На користь цієї версії вказує та "солянка", що була випущена або для прориву оборони та знищення системи, або принаймні для оцінки її ефективності. Але все обернулося геть не на користь росіян.

Нові цілі Росії

Цілком ймовірно, що ворог не залише спроб вивести Patriot з ладу. Мабуть, таке ж полювання почнеться на ще один сучасний комплекс SAMP/T, який має схожі характеристики та протиракетні можливості. Проте цим цілі та завдання агресора не обмежуються.

"Раніше їм не вдалося покласти нашу енергетичну систему, і зараз у них зовсім інші пріоритети – це зірвати наші плани та підготовку до активних дій протягом весняно-літньої кампанії", – сказав РБК-Україна заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, зараз росіяни застосовують ракетне озброєння не лише для спроб ураження засобів ППО. Але і по наших пунктах управління (центрах прийняття рішень), шляхах постачання та пунктах зосередження боєприпасів, техніки, по місцях зберігання палива, а також по районах зосередження військ. Крім того, як уточив Черняк, ворог також хоче змусити нас відтягувати системи ППО від фронту, наносячи удари по умовно тилових регіонах. На думку Криволапа, це може бути зараз одна з головних цілей агресора – щоби ворожа авіація вільніше себе почувала безпосередньо на лінії зіткнення.

Комплекс SAMP/T, ймовірно, вже прибув до України (фото: mil.in.ua)

"Очевидно, цього вони і домагаються, обстрілюючи, наприклад, Київ. Адже нам не вистачає ППО ні для фронту, ні для решти території України. Для такої країни, за різними оцінками, потрібно 10-20 систем типу Patriot", – припустив експерт.

Росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Однак їм вдалося налагодити виробництво, каже Скібіцький. Він уточнив: уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року.

"Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, "Кинжалів" – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць. Таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції", – пояснив заступник начальника ГУР.

У розвідці вважають, що така ракетна кампанія Росії буде продовжуватися, допоки в неї вистачатиме ресурсу. Ймовірно, вони будуть комбінувати засоби та вдаватися до нових експериментів. Тому наша першочергова мета на зараз – продовжувати укріплювати ППО такими ж темпами. Схоже, що західний консенсус у цьому питанні теж уже є.