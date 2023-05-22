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Росіяни б'ють по Харкову та області, пуски ракет тривають

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Харків, Понеділок 22 травня 2023 16:19
Росіяни б'ють по Харкову та області, пуски ракет тривають Фото: у Харкові повідомляють про кілька вибухів 22 травня (unsplash-com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти знову взялися за обстріли Харкова та області у понеділок, 22 травня. Мешканців просять не ігнорувати тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги", - написав він.

Синєгубов наполегливо радить залишатися в укриттях.

За даними начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, наразі продовжує фіксуватись ворожа активність та пуски ракет з Бєлгорода.

Як повідомлялося, росіяни сьогодні вже атакували Харківську область. Вдень через обстріл Куп'янська, раніше звільнений від окупантів, поранення отримали дві жінки.

Нагадаємо, Бєлгород, що межує з Україною, часто використовується для російських обстрілів території Харківської області. Траплялися випадки, коли місто й саме ставало "мішенню" російських ракет через їх технічну недосконалість. Так, наприклад, одного разу, у Бєлгородській області РФ навіть заявляли про роботу ППО, а збита ракета впала на розв'язку однієї з автошляхів. Аналогічні інциденти відбувалися й у Волгоградській області.

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