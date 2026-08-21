"Русский дом" у Німеччині під загрозою закриття після інциденту з дроном, - Spiegel

Влада Німеччини активно обговорює можливі сценарії помсти Росії за атаку на український літак у Лейпцигу. Один із найімовірніших - закриття "Русского дома" в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Німецькі слідчі досі перевіряють можливу причетність Росії до інциденту з дроном. Наразі майже все вказує на те, що це була справа рук РФ.

Берлін поки не поспішає публічно звинувачувати Москву в атаці на український Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле. Однак варіанти помсти вже активно обговорюються в німецькій урядовій коаліції.

У МЗС ФРН уже підтвердили журналістам, що дискусії щодо закриття "Русского дома" дійсно точаться.

У німецьких безпекових колах схиляються до думки, що ця установа може бути пов'язана зі шпигунською діяльністю. Що також цікаво, заклики запровадити проти неї санкції лунають не вперше.

Робота "Русского дома" у Берліні регулюється двома німецько-російськими угодами. Перша, укладена у травні 2013 року, передбачає оренду Росією цього приміщення терміном на 99 років.

Друга - міжурядова угода від лютого 2011 року - дозволяє переглядати або розривати домовленість кожні п'ять років. Наступна така можливість з'явиться 7 червня 2027 року.

Згідно з даними інсайдерів, перше політичне рішення щодо "Русского дома" може бути ухвалене протягом наступного тижня.