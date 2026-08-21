ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Русский дом" у Німеччині під загрозою закриття після інциденту з дроном, - Spiegel

11:24 21.08.2026 Пт
2 хв
Берлін розглядає варіанти помсти Москві
aimg Юлія Капітонова
"Русский дом" у Німеччині під загрозою закриття після інциденту з дроном, - Spiegel Фото: У Німеччині заговорили про закриття "Русского дома" (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Влада Німеччини активно обговорює можливі сценарії помсти Росії за атаку на український літак у Лейпцигу. Один із найімовірніших - закриття "Русского дома" в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Німецькі слідчі досі перевіряють можливу причетність Росії до інциденту з дроном. Наразі майже все вказує на те, що це була справа рук РФ.

Берлін поки не поспішає публічно звинувачувати Москву в атаці на український Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле. Однак варіанти помсти вже активно обговорюються в німецькій урядовій коаліції.

У МЗС ФРН уже підтвердили журналістам, що дискусії щодо закриття "Русского дома" дійсно точаться.

У німецьких безпекових колах схиляються до думки, що ця установа може бути пов'язана зі шпигунською діяльністю. Що також цікаво, заклики запровадити проти неї санкції лунають не вперше.

Робота "Русского дома" у Берліні регулюється двома німецько-російськими угодами. Перша, укладена у травні 2013 року, передбачає оренду Росією цього приміщення терміном на 99 років.

Друга - міжурядова угода від лютого 2011 року - дозволяє переглядати або розривати домовленість кожні п'ять років. Наступна така можливість з'явиться 7 червня 2027 року.

Згідно з даними інсайдерів, перше політичне рішення щодо "Русского дома" може бути ухвалене протягом наступного тижня.

Атака на український літак у Німеччині

5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле виявили підозрілий предмет біля українського Ан-124 "Руслан".

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що це дрон - він атакував літак. На тлі останніх подій роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом в місцевих медіа почали ширитися версії про те, що Ан-124 "Руслан" нібито перевозив боєприпаси.

Однак авіакомпанія "Антонов" одразу заперечила ці припущення.

За кілька днів стало відомо, що дрон атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124.

Також РБК-Україна розповідало, як слідчі відшукали перші докази причетності РФ до цієї атаки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Берлін Атака дронів
Новини
На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар
На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором