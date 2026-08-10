Дрон атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124 в Лейпцигу, - Die Zeit

FPV-дрон із вибухівкою врізався у крило українського літака Ан-124 "Руслан" саме там, де знаходяться паливні баки. Це означає, що інцидент в аеропорту Лейпцига був цілеспрямованою атакою, а не просто "попередженням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit .

Як вдалося дізнатися журналістам, дрон врізався саме в крило українського вантажного літака.

Удар припав на найбільш чутливу частину крила - там, де розташовані паливні баки. Однак вибуховий пристрій із невідомої причини не здетонував.

Окрім того, наголошується, що дрон був начинений пластичною вибухівкою Semtex.

Його виявили лише через чотири години після атаки - водій екскурсійного автобуса випадково помітив апарат на землі, наступив на нього та повідомив службу безпеки.

Журналісти наголошують, що нові подробиці цього інциденту спростовують початкову версію про те, що це могло бути лише "попередженням" без наміру завдати реальної шкоди.

Що важливо розуміти, аеропорт Лейпциг/Галле українська авіакомпанія "Антонов" регулярно використовує як базу для своїх вантажних літаків.