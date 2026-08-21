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"Русский дом" в Германии под угрозой закрытия после инцидента с дроном, - Spiegel

11:24 21.08.2026 Пт
2 мин
Берлин рассматривает варианты мести Москве
aimg Юлия Капитонова
"Русский дом" в Германии под угрозой закрытия после инцидента с дроном, - Spiegel Фото: В Германии заговорили о закрытии "Русского дома" (Getty Images)
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Власти Германии активно обсуждают возможные сценарии мести России за атаку на украинский самолет в Лейпциге. Один из наиболее вероятных - закрытие "Русского дома" в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Немецкие следователи до сих пор проверяют возможную причастность России к инциденту с дроном. Почти все указывает на то, что это было дело рук РФ.

Берлин пока не спешит публично обвинять Москву в атаке на украинский Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле. Однако варианты мести уже активно обсуждаются в германской правительственной коалиции.

В МИД ФРГ уже подтвердили журналистам, что дискуссии касательно закрытия "Русского дома" действительно ведутся.

Также в Берлине склоняются к мнению, что это учреждение может быть связано со шпионской деятельностью. Что интересно, призывы ввести против него санкции раздаются не впервые.

Работа "Русского дома" в Берлине регулируется двумя германо-российскими соглашениями. Первое, заключенное в мае 2013 года, предусматривает аренду Россией этого помещения сроком на 99 лет.

Второе - межправительственное соглашение от февраля 2011 года - позволяет пересматривать или разрывать договоренность каждые пять лет. Следующая возможность появится 7 июня 2027 года.

Согласно данным инсайдеров, первое политическое решение по "Русскому дому" может быть принято в течение следующей недели.

Атака на украинский самолет в Германии

5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили подозрительный предмет возле украинского Ан-124 "Руслан".

Позже в СМИ появилась информация, что это дрон, и он атаковал самолет. На фоне последних событий работу аэродрома временно приостановили.

Впоследствии в местных медиа начали распространяться версии о том, что Ан-124 "Руслан" якобы перевозил боеприпасы.

Однако авиакомпания "Антонов" сразу отбросила эти предположения.

Через несколько дней стало известно, что дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124.

Также РБК-Украина рассказывало, как следователи отыскали первые доказательства причастности РФ к этой атаке.

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