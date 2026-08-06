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Був набитий боєприпасами: нові деталі інциденту з дроном біля Ан-124 у Німеччині

17:07 06.08.2026 Чт
2 хв
Безпілотників з вибухівкою могло бути кілька
aimg Валерій Ульяненко
Був набитий боєприпасами: нові деталі інциденту з дроном біля Ан-124 у Німеччині Фото: вантажний літак Ан-124 (Getty Images)
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Український вантажний літак Ан-124, біля якого в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою, перевозив боєприпаси.

Про це йдеться в розслідуванні німецьких видань WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, які посилаються на конфіденційний поліційний звіт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За даними звіту, дрон зафіксували камери спостереження 4 серпня о 19:28, коли він залетів із південного боку та приземлився на території аеропорту. Пізніше, о 23:42, апарат знову піднявся у повітря та завис між двома літаками Ан-124 авіакомпанії "Антонов".

Після цього відбувся "контакт між дроном і співробітником" аеропорту, внаслідок чого пристрій опинився на землі. У Міністерстві оборони Німеччини уточнили, що військових перевезень Бундесверу в цей момент через летовище не здійснювали.

Спеціальна модифікація та вибухівка Semtex

Система виявлення аеропорту не змогла зафіксувати апарат. За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Александера Добриндта, безпілотник був спеціально модифікований для обходу засобів протидії.

Експертиза встановила, що до апарата прикріпили пакет з вибухівкою розміром із кулак - імовірно, використовувалася пластична вибухова речовина Semtex.

Зіткнення з бортом DHL

У ніч інциденту вантажний літак DHL був змушений піти на друге коло через тимчасове перекриття аеропорту. Згідно з даними слідства, у повітрі борт зіткнувся з невідомим об'єктом - ймовірно, ще одним дроном.

Літак, який також перевозив небезпечний вантаж, перенаправили до аеропорту Ганновера. Після успішного приземлення експерти виявили пошкодження носової частини судна.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига тимчасово припинили польоти після того, як поблизу злітно-посадкової смуги, неподалік українського транспортного літака Ан-124, виявили підозрілий предмет.

Як повідомляли ЗМІ, ним виявився модифікований безпілотник, який міг бути оснащений вибухівкою. Через інцидент частину рейсів довелося перенаправити до інших аеропортів.

Зазначимо, німецькі правоохоронці з'ясовують обставини події та перевіряють можливу причетність Росії до появи дрона біля українського літака.

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