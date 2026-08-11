Атака на український літак у Лейпцигу: слідчі знайшли докази російського сліду

Неподалік від місця атаки на український Ан-124 "Руслан" в аеропорту Лейпциг/Галле слідство виявило підозрілу антену. Також знайдені кілька слідів ДНК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Антена у справі АН-124 у Лейпцигу

Слідчі знайшли на дереві невелику антену, яка може виявитися дуже важливою у полюванні на диверсантів. Правоохоронці тепер припускають, що її встановили злочинці, пише видання.

Експерти вважають, що вона могла підсилювати сигнал для наведення безпілотника, начиненого вибухівкою, до аеропорту.

ДНК на уламках дрона

Органи безпеки сподіваються отримати додаткові підказки щодо злочинців зі слідів ДНК, знайдених на банці, наповненій вибухівкою.

Інші підозрілі сліди ДНК різної якості були виявлені як на самому дроні, так і поблизу місця злочину.

Є так званий збіг слідів, який може бути пов'язаний з іншою справою, в якій було знайдено таку саму ДНК. Інший слід, очевидно, веде до Литви.

Модифікований безпілотник

За даними джерел, близьких до розслідування, дрон був спеціально розробленою моделлю з додатковим акумулятором для подовженого часу польоту, пише Tagesschau.

Також він:

не мав навігаційних вогнів,

був оснащений камерою,

мав підключений 5G-роутер і дві SIM-картки.

Керування через мережу

Федеральне управління кримінальної поліції припускає, що дроном керували через мобільну мережу, можливо, з великої відстані.

Технічне обладнання теоретично дозволило б керувати літальним апаратом з будь-якої точки світу.

Тож виявлення антени на дереві поблизу аеропорту свідчить про те, що злочинці хотіли створити найсильніший та найбезперешкодніший сигнал керування для дрона, пише видання.

Одноразові агенти Росії

Є справа, яка разюче схожа на атаку на український літак у Лейпцигу, пише видання.

Два роки тому мережа завербованих так званих "одноразових агентів", що працювала у Литві, Польщі та Німеччині, відправляла вибухові пристрої, деякі з них авіаперевезеннями.

За даними слідства, її могла контролювати російська військова розвідка ГРУ. Посилки спалахнули в аеропорту Лейпцига, Бірмінгемі та Варшаві.

Наразі в Польщі та Литві перебувають під судом кілька осіб за серію нападів.

Також відомо, що молодий українець, завербований для нападів, очевидно, також подорожував до ФРН. Там він міг збирати предмети для російської спецслужби, які!ймовірно, були використані для вибуху безпілотника.

Серед них були деталі дронів, спеціальні кріплення та бляшанки.