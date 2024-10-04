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У Румунії знову знайшли уламки російського дрона

Фото: дрон-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На території Румунії у п'ятницю, 4 жовтня, вкотре виявили уламки ударного безпілотника, який росіяни запустили у напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як зазначили у відомстві, фрагменти дрона виявили  в районі Літцовського каналу, приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю.

"Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти  безпілотника російського походження, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що безпілотник виявили в позаміській зоні, й жодних елементів інфраструктури він не уразив.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву", - додали у румунському Міноборони.

Не перший випадок

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.

Наприклад, після атаки РФ по Україні 31 липня у Румунії були виявлені нові фрагменти дрона в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Також 20 серпня фрагменти російських дронів знову були знайдені на території Румунії.

Такі ж знахідки були виявлена ще декілька разів у вересні.

Окрім того, за даними Повітряних сил, у ніч на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

А 27 вересня у Румунії оголошували тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією.

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