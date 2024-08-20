ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною

Румунія, Вівторок 20 серпня 2024 21:38
UA EN RU
У Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною Фото: у Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Румунії біля кордону з Україною знову виявили фрагменти безпілотника, скоріш за все російського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як зазначається, фахівці румунського Міноборони, вирушили в район поблизу села Периправа в повіті Тулча, біля кордону з Україною, "який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника".

"Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури", - розповіли у відомстві.

У Міноборони Румунії підтвердили, що продовжують повідомляти про ситуацію союзників і засуджують атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, "які є невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".

Уламки російських дронів на території Румунії

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Румунія декілька разів повідомляла, що виявляла на своїй території уламки дронів.

Зокрема, 31 липня у Румунії в рамках пошукової операції на місцях ймовірного падіння уламків безпілотників після російської атаки по Україні, були виявлені нові фрагменти дрона в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Також в ніч проти 25 липня війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, тоді три "Шахеди" перетнули кордон з Румунією.

Пізніше глава МЗС Румунії Луміниця Одобеску підтвердила, що на території Румунії було виявлено уламки безпілотників.

Крім того, румунське МЗС викликало повіреного посольства Росії через уламки "Шахеда".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Війна в Україні Дрони
NEWS
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну