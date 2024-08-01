В Румунії виявили ще уламки безпілотників після атаки РФ на Україну

У Румунії вчора, 31 липня, в рамках пошукової операції на місцях вірогідного падіння уламків безпілотників після російського "шахедного" удару по Україні, були виявлені нові фрагменти БПЛА в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Міністерство національної оборони Румунії .

У відомстві зазначили, що пошуком займалися змішані групи фахівців Міноборони та інших профільних структур системи нацоборони, громадського порядку та нацбезпеки.

"Дослідницькі дії" проводилися на місцях, де на румунському березі Дунаю могли впасти фрагменти БПЛА внаслідок "атак російських військ на деякі цивільні цілі та портову інфраструктуру в Україні" на тому тижні.

"В усіх районах, де повідомлялося про ймовірність падіння уламків безпілотників, на даний момент виявлені елементи поблизу населених пунктів Плауру та Періправа, повіт Тулча. У середу, 31 липня, елементи безпілотників також були підтверджені в районі Чеаталькьой повіту Тулча", - йдеться в заяві румунського міністерства.

У відомстві додали, що було запроваджено "стандартні операційні процедури для таких ситуацій".

Румунська сторона зазначила, що "всі місця, визначені як зони події, знаходяться за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали".

Крім того, Міноборони Румунії заявило, що в режимі реального часу інформує союзницькі структури щодо ситуації, спричинені даними атаками.

"Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, здійснених Російською Федерацією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - додається в заяві румунського відомства.

Падіння уламків "Шахедів" у Румунії

Нагадаємо, в ніч проти 25 липня війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапила, зокрема, південна частина Одеської області. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, тоді три "Шахеди" перетнули кордон з Румунією.

Пізніше глава МЗС Румунії Луміниця Одобеску підтвердила, що на території Румунії було виявлено уламки безпілотників.

Крім того, румунське МЗС викликало повіреного посольства РФ через уламки "Шахеда".