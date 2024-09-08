Жителів Румунії біля кордону з Україною попереджали про падіння "Шахедів"

Жителів прикордонних з Україною регіонів Румунії попереджали про небезпеку падіння об’єктів. Це сталося під час того, як Росія атакувала Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.

В ніч на 8 вересня попередження від системи R0-Alert отримали жителі Тулчі та Констанци. Повідомлення попереджало про ризик падіння об'єктів у повітряному просторі біля українського кордону.

"Ми зазначаємо, що ці повідомлення мають на меті інформувати населення прикордонної з Україною зони Румунії про те, що на українську територію можливі російські атаки та що є ймовірність падіння деяких об’єктів на національну територію" - повідомили представники Інспекції з надзвичайних ситуацій Тулча.

Голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Румунії заявив, що повідомлення розсилали, оскільки існувала реальна небезпека.

У Румунії шукають ймовірні місця падіння російських дронів. Поки безпілотників або уламків не було виявлено.

Варто додати, що це не вперше безпілотники росіян залітають на території Румунії.