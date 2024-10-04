В Румынии снова нашли обломки российского дрона

Как отметили в ведомстве, фрагменты дрона обнаружили в районе Литцовского канала, примерно в километре от Георгиевского устья, расположенного в дельте Дуная.

"Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты беспилотника российского происхождения, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что беспилотник обнаружили во внегородской зоне, и никаких элементов инфраструктуры он не поразил.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые неоправданны и серьезно противоречат международному праву", - добавили в румынском Минобороны.