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У Румунії оголошували тривогу через російські безпілотники на кордоні з Україною

П'ятниця 27 вересня 2024 10:08
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У Румунії оголошували тривогу через російські безпілотники на кордоні з Україною Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (ГІЧС) Румунії оголошувала тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

За інформацією ГІЧС Тулча, надійшло два дзвінки за номером 112: один із запитом інформації, інший - із повідомленням про звуки вибухів на українській території.

Мешканцям було надіслано повідомлення через систему RO-Alert із рекомендаціями зберігати спокій і дотримуватися вказівок щодо самозахисту в разі падіння об'єктів із повітряного простору.

ГІЧС також нагадала, що території, які зазнають атак, розташовані на українському боці кордону, і загрози для румунської території немає. Мешканцям північної частини повіту, а також туристам, порадили не панікувати і звертатися за номером 112 у разі небезпеки.

Нічна атака РФ по Україні

У ніч на 27 вересня російські війська знову завдали масованих ударів по Україні, використовуючи ракети та безпілотники. Внаслідок атаки в Ізмаїлі Одеської області загинуло троє людей, 11 отримали поранення, у тому числі дитина.

Ворожі дрони були помічені на півдні регіону, а у місті Дніпро ракета потрапила у промисловий об'єкт, викликавши пожежу.

Протиповітряна оборона успішно спрацювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях, знищивши 24 ударні дрони "Шахед". Один із дронів порушив повітряний простір Румунії, інший був виведений з ладу українськими системами радіоелектронної боротьби.

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