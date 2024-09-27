У Румунії оголошували тривогу через російські безпілотники на кордоні з Україною

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (ГІЧС) Румунії оголошувала тривогу для жителів північної частини повіту Тулча. Причиною стало виявлення групи російських безпілотників, які прямували до українських цілей на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

За інформацією ГІЧС Тулча, надійшло два дзвінки за номером 112: один із запитом інформації, інший - із повідомленням про звуки вибухів на українській території.

Мешканцям було надіслано повідомлення через систему RO-Alert із рекомендаціями зберігати спокій і дотримуватися вказівок щодо самозахисту в разі падіння об'єктів із повітряного простору.

ГІЧС також нагадала, що території, які зазнають атак, розташовані на українському боці кордону, і загрози для румунської території немає. Мешканцям північної частини повіту, а також туристам, порадили не панікувати і звертатися за номером 112 у разі небезпеки.