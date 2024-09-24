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У Румунії знову знайшли уламки російського "Шахеда"

Фото: дрон-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На території Румунії, навпроти українського Ізмаїла, у вівторок, 24 вересня, вкотре виявили уламки ударного безпілотника Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як розповіли у румунському Міноборони, військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

24 вересня фахівці обстежили територію довкола селища Плауру у жудці Тулча, звідки надійшли повідомлення про можливі уламки безпілотника. Їх вилучили та відправили на подальшу експертизу.

У відомстві зазначили, що початково знахідку вважають уламками іранського безпілотника "Шахед", який Росія використовує під назвою "Герань-2". 

Міноборони Румунії вкотре засудило обстріли Росією української цивільної інфраструктури та наголсило, що це суперечить нормам міжнародного права.

 

Не перший випадок

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.

Наприклад, після атаки РФ по Україні 31 липня у Румунії були виявлені нові фрагменти дрона в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Також 20 серпня фрагменти російських дронів знову були знайдені на території Румунії.

Така ж знахідка була виявлена і 9 вересня.

Окрім того, за даними Повітряних сил, у ніч на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

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