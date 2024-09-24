У Румунії знову знайшли уламки російського "Шахеда"

Як розповіли у румунському Міноборони, військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

24 вересня фахівці обстежили територію довкола селища Плауру у жудці Тулча, звідки надійшли повідомлення про можливі уламки безпілотника. Їх вилучили та відправили на подальшу експертизу.

У відомстві зазначили, що початково знахідку вважають уламками іранського безпілотника "Шахед", який Росія використовує під назвою "Герань-2".

Міноборони Румунії вкотре засудило обстріли Росією української цивільної інфраструктури та наголсило, що це суперечить нормам міжнародного права.