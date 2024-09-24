В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда"

На территории Румынии, напротив украинского Измаила, во вторник, 24 сентября, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
Как рассказали в румынском Минобороны, военные проводили обследование территории в поисках возможных фрагментов беспилотников, которые могли упасть там в последние недели во время российских воздушных атак на украинские порты на Дунае.
24 сентября специалисты обследовали территорию вокруг поселка Плаура в жудке Тулча, откуда поступили сообщения о возможных обломках беспилотника. Их изъяли и отправили на дальнейшую экспертизу.
В ведомстве отметили, что первоначально находку считают обломками иранского беспилотника "Шахед", который Россия использует под названием "Герань-2".
Минобороны Румынии в очередной раз осудило обстрелы Россией украинской гражданской инфраструктуры и подчеркнуло, что это противоречит нормам международного права.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.
К примеру, после атаки РФ по Украине 31 июля в Румынии были обнаружены новые фрагменты дрона в районе Чаталкиой уезда Тулча.
Также 20 августа фрагменты русских дронов снова были найдены на территории Румынии.
Такая же находка была обнаружена и 9 сентября.
Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.
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