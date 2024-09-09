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У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки російського дрона

Румунія, Понеділок 09 вересня 2024 18:37
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У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки російського дрона Фото: дрон-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На території румунського повіту Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, виявили уламки російського безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як повідомили у відомстві, фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та МВС "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча. Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях села Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", - додали у Міноборони Румунії.

Там також зазначили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

Не перший випадок

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Румунія неодноразово повідомляла, що виявляла на своїй території уламки російських дронів.

Наприклад, після атаки РФ по Україні 31 липня у Румунії були виявлені нові фрагменти дрона в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Також 20 серпня фрагменти російських дронів знову були знайдені на території Румунії.

Окрім того, за даними Повітряних сил, у ніч на 8 вересня російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Тоді ж мешканці прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

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