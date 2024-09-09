У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки російського дрона

На території румунського повіту Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, виявили уламки російського безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як повідомили у відомстві, фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та МВС "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча. Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях села Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", - додали у Міноборони Румунії.

Там також зазначили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.