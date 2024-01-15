У Румунії стався відчутний землетрус: чи є ризики для України

В понеділок, 15 січня, у Румунії стався землетрус магнітудою в 4,3 бали. Його епіцентр знаходиться за 130 кілометрів від кордону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю
"Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча... на глибині 80 км", - інформують в повідомленні.
Як зауважують у відомстві, землетрус не несе загрози для населення України. Натомість може відчуватися всередині приміщення та під відкритим небом.
"Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - описують ймовірні загальні відчуття від даного землетрусу в повідомленні.
У Центрі нагадують, що останній потужний землетрус в районі гір Вранча був зареєстрований 24 грудня 2023 року з магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера).
Землетрус магнітудою 6,2 бали стався 18 грудня у віддаленому гірському районі між китайськими провінціями Ганьсу і Цинхай. Поштовхи перетворили 14 тисяч будинків на руїни, а також спровокували сильні зсуви, що затопили два села у провінції Цинхай.
Того ж дня паотужні поштовхи пройшли і в одному з регіонів Тайваню. Магнітуду землетрусу оцінили в 6,3 бала за шкалою Ріхтера.
Крім того, потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала стався 1 січня. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів - їх зафіксували понад 100 за 12 годин. Наразі відомо, що внаслідок природного катаклізму загинула 161 людина.
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