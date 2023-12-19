У Китаї стався сильний землетрус: 111 людей загинули, багато поранених

У прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай стався сильний землетрус. Повідомляється, що 111 людей загинули, і понад 230 – отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) оцінив магнітуду землетрусу на 6,1. Державні ЗМІ Китаю повідомили, що землетрус був зафіксований із магнітудою 6,2.

За даними EMSC, землетрус стався на глибині 35 км, а його епіцентр знаходився за 102 км на південний захід від столиці провінції Ганьсу, міста Ланьчжоу.

Також повідомляється, що епіцентр знаходився за 5 км від кордону між двома північно-західними провінціями. За словами очевидців, сильні поштовхи відчувалися у багатьох частинах провінції Цінхай.

Зона лиха знаходиться у високогірному регіоні, тому рятувальні роботи спрямовані на запобігання вторинним катастрофам, спричиненим іншими факторами, крім землетрусу. Вранці у вівторок температура неподалік місця, де стався землетрус, становить -14 градусів за Цельсієм.

Внаслідок землетрусу також було пошкоджено деякі об'єкти водопостачання, ЛЕП, дороги та іншу інфраструктуру.

Повідомляється, що після землетрусу у вівторок було зафіксовано дев'ять афтершоків магнітудою 3,0 і вище.

Надзвичайні події у Китаї

Раніше повідомлялося, що у серпні у східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок пригоди руйнування отримали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.

Також раніше стало відомо, що тайфун Доксурі приніс низці регіонів Китаю сильні дощі за останні 140 років. В результаті в провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.