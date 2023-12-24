В регіоні Тайваню стався потужний землетрус

У регіоні Тайваню сьогодні вночі, 24 грудня, стався землетрус. Його магнітуда розцінюється як 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними Німецького дослідницького центру геонаук (GFZ), епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометри.

Наразі немає даних щодо можливих руйнівних наслідків через сильні поштовхи. Представники влади та екстрених служб не повідомляли про постраждалих та жертв внаслідок землетрусу.

Зауважимо, що за місцевим часом в районі Тайваню землетрус магнітудою 6,3 стався у неділю вранці (12:49 GMT+2).

Офіційний Пекін та державні китайські ЗМІ наразі не коментували подію у регіоні острова Тайвань, який КНР називає частиною території своєї держави.

Додамо, що Тайвань, в районі якого нині стався землетрус, знаходиться на значній відстані від місця нещодавнього катаклізму у північній провінції Китаю Ганьсу, де внаслідок землетрусу загинуло та постраждало дуже багато людей.

Смертельний землетрус у Китаї

Нагадаємо, 19 грудня у прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай стався сильний землетрус. Спочатку повідомлялося про загибель 111 людей, та ще сотні поранених.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) оцінив магнітуду землетрусу на 6,1. Державні ЗМІ Китаю повідомили, що землетрус був зафіксований із магнітудою 6,2.

Додамо, що за даними EMSC, землетрус стався на глибині 35 км, а його епіцентр знаходився за 102 км на південний захід від столиці провінції Ганьсу, міста Ланьчжоу.

20 грудня стало відомо, що загальна кількість жертв землетрусу в Китаї зросла до 134 особи. Крім того, кількість постраждалих внаслідок катаклізму сягнула позначки в майже 1000 людей. Проте вже 22 рудня "Сіньхуа" писало, що кількість загиблих зросла до 148 людей.