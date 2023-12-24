ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Румунії стався землетрус, який могли відчути в Україні

Неділя 24 грудня 2023 12:29
UA EN RU
У Румунії стався землетрус, який могли відчути в Україні Фото: в Румунії стався землетрус, який могли відчути в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Румунії в районі гір Вранча 24 грудня зафіксували землетрус магнітудою 4,1. Його могли відчути й на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю України.

За даними сейсмологів, джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, що в 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км.

"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP) проінформував, що землетрус у Румунії стався о 08:06 за місцевим часом. І там сейсмологи оцінили поштовхи у 4,2 бала.

У Румунії стався землетрус, який могли відчути в УкраїніФото: в Румунії стався землетрус, який могли відчути в Україні (facebook.com/INCDFP)

Що відомо про попередні землетруси

Нагадаємо, що останній потужний землетрус з району гір Вранча в Румунії був зареєстрований 04 грудня 2023 року з магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера).

Також ми писали, що землетрус фіксували у Закарпатській області 14 вересня. Підземний поштовх теж стався поблизу кордону з Румунією.

Крім того, були землетруси й в серпні цього року, які становили 2,2 бала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія
NEWS
Росіяни влаштували атаку дронів вночі: скільки "Шахедів" вдалося збити
Росіяни влаштували атаку дронів вночі: скільки "Шахедів" вдалося збити
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ