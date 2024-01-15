У Румунії стався відчутний землетрус: чи є ризики для України

В понеділок, 15 січня, у Румунії стався землетрус магнітудою в 4,3 бали. Його епіцентр знаходиться за 130 кілометрів від кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю

"Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча... на глибині 80 км", - інформують в повідомленні.

Як зауважують у відомстві, землетрус не несе загрози для населення України. Натомість може відчуватися всередині приміщення та під відкритим небом.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - описують ймовірні загальні відчуття від даного землетрусу в повідомленні.

У Центрі нагадують, що останній потужний землетрус в районі гір Вранча був зареєстрований 24 грудня 2023 року з магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера).