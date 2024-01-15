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В Румынии произошло ощутимое землетрясение: есть ли риски для Украины

Румыния, Понедельник 15 января 2024 16:31
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В Румынии произошло ощутимое землетрясение: есть ли риски для Украины Фото: в Румынии 15 января произошло ощутимое землетрясение (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В понедельник, 15 января, в Румынии произошло землетрясение магнитудой в 4,3 балла. Его эпицентр находится в 130 километрах от границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

"Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча... на глубине 80 км", - информируют в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, землетрясение не несет угрозы населению Украины. Вместо этого может ощущаться внутри помещения и под открытым небом.

"Колебания похожи с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах", - описывают вероятные общие ощущения от данного землетрясения в сообщении.

В Центре напоминают, что последнее мощное землетрясение в районе гор Вранча было зарегистрировано 24 декабря 2023 года с магнитудой 4,0 (по шкале Рихтера).

Недавние землетрясения в мире

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло 18 декабря в отдаленном горном районе между китайскими провинциями Ганьсу и Цинхай. Толчки превратили 14 тысяч домов в руины, а также спровоцировали сильные оползни, затопившие два села в провинции Цинхай.

В тот же день мощные толчки прошли и в одном из регионов Тайваня. Магнитуду землетрясения оценили в 6,3 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, мощное землетрясение в Японии магнитудой 7,6 балла произошло 1 января. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений - их зафиксировали более 100 за 12 часов. Известно, что в результате природного катаклизма погиб 161 человек.

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