У Румунії підняли у небо літаки F-16 через фіксацію безпілотника

У вівторок ввечері, 17 березня, системи спостереження Міноборони Румунії виявили сигнали безпілотника. Це сталося поблизу національного повітряного простору країни, на півночі повіту Тулча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agerpress.
У пресрелізі Міноборони країни, яке було надіслано виданню, вказано, що ціль виявили приблизно за 20 км на північ від міста Вилково.
У зв'язку з цим Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій о 19:17 застосувала системи RO-ALERT, щоб попередити населення у північній частині повіту Тулча.
Для моніторингу ситуації о 19:22 з 86-ї авіабази у Фетешті вилетіли два літаки F-16 військово-повітряних сил Румунії.
"Системи протиповітряної оборони перебувають у стані бойової готовності та готові до втручання залежно від розвитку ситуації", - повідомили у міністерстві оборони.
Нагадаємо, що ввечері 25 лютого російські окупанти вкотре намагалися атакувати Одеську область. Під час цієї атаки один безпілотник залетів на територію Румунії, через що ця країна-член НАТО підняла у повітря винищувачі F-16.
