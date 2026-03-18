Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Румунії підняли у небо літаки F-16 через фіксацію безпілотника

01:53 18.03.2026 Ср
2 хв
Румунію летів атакувати дрон?
aimg Едуард Ткач
Фото: системи ППО країни були у стані бойової готовності (Getty Images)

У вівторок ввечері, 17 березня, системи спостереження Міноборони Румунії виявили сигнали безпілотника. Це сталося поблизу національного повітряного простору країни, на півночі повіту Тулча.

У пресрелізі Міноборони країни, яке було надіслано виданню, вказано, що ціль виявили приблизно за 20 км на північ від міста Вилково.

У зв'язку з цим Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій о 19:17 застосувала системи RO-ALERT, щоб попередити населення у північній частині повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації о 19:22 з 86-ї авіабази у Фетешті вилетіли два літаки F-16 військово-повітряних сил Румунії.

"Системи протиповітряної оборони перебувають у стані бойової готовності та готові до втручання залежно від розвитку ситуації", - повідомили у міністерстві оборони.

Атаки дронів

Нагадаємо, що ввечері 25 лютого російські окупанти вкотре намагалися атакувати Одеську область. Під час цієї атаки один безпілотник залетів на територію Румунії, через що ця країна-член НАТО підняла у повітря винищувачі F-16.

Також ми писали, що 21 грудня 2025 року в неділю в повіті Арджеш було виявлено великий дрон з прикріпленим парашутом.

До речі, у жовтні глава МЗС Румунії Рана Цою сказала, що її країна сподівається швидко налагодити виробництво на своїй території дронів спільно з Україною для захисту НАТО.

РумуніяF-16Дрони