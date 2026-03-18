У Румунії підняли у небо літаки F-16 через фіксацію безпілотника

У пресрелізі Міноборони країни, яке було надіслано виданню, вказано, що ціль виявили приблизно за 20 км на північ від міста Вилково.

У зв'язку з цим Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій о 19:17 застосувала системи RO-ALERT, щоб попередити населення у північній частині повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації о 19:22 з 86-ї авіабази у Фетешті вилетіли два літаки F-16 військово-повітряних сил Румунії.

"Системи протиповітряної оборони перебувають у стані бойової готовності та готові до втручання залежно від розвитку ситуації", - повідомили у міністерстві оборони.